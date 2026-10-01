{"_id":"6abe5951fd67d2ad9a0642ce","slug":"video-kama-rashayal-gasa-saldara-ka-bugdhhata-thama-sasata-paenaja-abha-bha-algaugdhha-upabhakatao-sa-bhata-thara-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कमर्शियल गैस सिलिंडर के बढ़ते दाम, सस्ती पीएनजी अभी भी अलीगढ़ उपभोक्ताओं से बहुत दूर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कमर्शियल गैस सिलिंडर के बढ़ते दाम, सस्ती पीएनजी अभी भी अलीगढ़ उपभोक्ताओं से बहुत दूर

Chaman Kumar Sharma

Updated Thu, 01 Oct 2026 06:30 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 06:30 PM IST







Link Copied



अलीगढ़ जिले में पीएनजी की लाइन बिछाई जा रही है। इससे गैस आपूर्ति भी दी जा रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है। पांच वर्ष बाद भी पीएनजी की आपूर्ति एक फीसदी घरों तक नहीं पहुंच पाई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन