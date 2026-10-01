अलीगढ़: एडीए ने सांगवान सिटी निदेशक को जारी किया नोटिस, 14 दिनों का दिया अल्टीमेटम, यह है मामला

अलीगढ़ शहर के असदपुर क्याम स्थित सांगवान सिटी बिल्डर और पूर्व सैनिकों सहित स्थानीय निवासियों के बीच विवाद को लेकर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने मैसर्स सांगवान लैंडको प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नरेन्द्र कुमार को एक नोटिस जारी किया है। बिल्डर को 14 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है, जवाब न देने पर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। मामले को लेकर जब मैसर्स सांगवान लैंडको प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक नरेन्द्र कुमार से संपर्क किया गया तो उनसे इस बारे में अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है।

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