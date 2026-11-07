हरदुआगंज में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने की गश्त

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6 नवंबर को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र ने अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र में पैदल गश्त की। उन्होंने पुलिस बल के साथ मुख्य बाजार, भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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