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हॉर्स राइडिंग क्लब की कप्तानी में पक्षपात को लेकर दावेदार व एएमयू छात्र यह बोले

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 28 Nov 2026 04:03 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 04:03 PM IST







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एएमयू में हॉर्स राइडिंग क्लब की कप्तानी को लेकर गेम्स कमेटी दफ्तर पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र कृष्णकांत ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपने सभी प्रमाण पत्र जला दिए। ... और पढ़ें

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