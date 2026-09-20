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गणेश विसर्जन से जुड़ी कहानी, विसर्जित करने आए अलीगढ़ के श्रद्धालु यह बोले

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 20 Sep 2026 03:46 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 03:46 PM IST







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20 सितंबर को अलीगढ़ की बरौठा नहर पर श्रद्धालु अपने यहां स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर पहुंचे और पूरे विधि विधान से पूजा-अर्चना की। जिसके बाद गणेश विसर्जन परंपरा का निर्वाह किया। ... और पढ़ें

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