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गंगीरी के यादव नगर निवासी 25 वर्षीय सोनू उर्फ भोला पुत्र पप्पू की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई। आज सुबह उसका शव एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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