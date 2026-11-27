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अलीगढ़। श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, एसवी कॉलेज और डीएस कॉलेज में शुक्रवार को रम्पुटा की महाविद्यालय इकाई के तत्वावधान में शिक्षकों ने 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने एकजुटता दिखाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से लंबित मांगों और समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की।