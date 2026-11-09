गभाना के भूपाल नगलिया में चचेरे भाई की पीट-पीटकर हत्या

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गभाना के गांव भूपाल नगलिया में सोमवार सुबह करीब 9:00 बजे खेत में पानी कटने के पुराने विवाद में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने चचेरे भाई सोमवीर सिंह उर्फ सोनू को लाठी-डंडों और लोहे की रोड से पीटा। हत्या के बाद हमलावर मौके से भागने में सफल रहे, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया।

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