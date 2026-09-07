एएमयू में नेत्रदान पखवाड़ा समापन, 30 नेत्रदान से 20 प्रत्यारोपण

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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी ने नेत्रदान पखवाड़ा 2026 का समापन समारोह आयोजित किया। इसका उद्देश्य नेत्रदान करने वाले परिवारों और संगठनों के योगदान को सम्मानित करना था। पखवाड़े में आई बैंक को 30 नेत्रदान मिले, जिनसे 20 से अधिक कॉर्निया प्रत्यारोपण हुए। जन-जागरूकता के लिए हैंडबिल, डोनर कार्ड और जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। डॉ. श्रॉफ्स चैरिटी आई हॉस्पिटल, दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया भी शुरू हुई।

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