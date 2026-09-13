एएमयू में एनेस्थीसिया विशेषज्ञों का मंथन, एआई से मरीज का इलाज होगा सुरक्षित

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एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने पर दुनिया भर के विशेषज्ञों ने मंथन किया। भारतीय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कॉलेज के सातवें अंतरराष्ट्रीय और 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में यह चर्चा हुई। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब और सिंगापुर समेत 20 विदेशी विशेषज्ञ शामिल हुए। देशभर से 300 से अधिक डेलीगेट्स और 100 फैकल्टी भी पहुंचे। विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), स्मार्ट एनेस्थीसिया, रोबोटिक असिस्टेंस और प्रिसीजन डोज जैसी आधुनिक तकनीकों पर विचार किया।

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