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एएमयू के इंदिरा गांधी हॉल की बीयूएमएस छात्राओं ने वीसी लॉज का किया घेराव

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 05:21 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 05:21 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिमयूनीिवर्सिटी के इंदिरा गांधी हॉल में रह रही बीयूएमएस छात्राओं ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वीसी लॉज का घेराव किया। छात्राएं इंदिरा गांधी हॉल से पैदल मार्च करते हुए वीसी लॉज पहुंचीं और मुख्य गेट पर पोस्टर चस्पा कर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ... और पढ़ें

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