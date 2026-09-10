Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:31 AM IST
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बैंड प्रतियोगिता
घंटाघर : नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में बैंड प्रतियोगिता सुबह 9 बजे
शतरंज प्रतियोगिता :
डीएस इंटर कॉलेज : प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
पैदल मार्च :
एएमयू : विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आर्ट फैकल्टी से से बाब-ए-सैयद तक पैदल मार्च सुबह 10 बजे।
आत्महत्या रोकथाम दिवस :
डीएस कॉलेज : विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मनोविज्ञान विभाग में कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
भागवत कथा
रामघाट रोड : शताब्दी नगर स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
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घंटाघर : नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में बैंड प्रतियोगिता सुबह 9 बजे
शतरंज प्रतियोगिता :
डीएस इंटर कॉलेज : प्रदेश स्तरीय माध्यमिक विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
पैदल मार्च :
एएमयू : विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आर्ट फैकल्टी से से बाब-ए-सैयद तक पैदल मार्च सुबह 10 बजे।
आत्महत्या रोकथाम दिवस :
डीएस कॉलेज : विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मनोविज्ञान विभाग में कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
भागवत कथा
रामघाट रोड : शताब्दी नगर स्थित शिव मंदिर में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।