नंदोत्सव : सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन, बांटे उपहार

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कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी राजीव कृष्ण और व्यापारी संजीव वार्ष्णेय ने दीप जलाकर कर किया। पहल संगठन की महिला सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। श्रीकृष्ण जन्म के साथ ही नंद घर आनंद भयो के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया।मुकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट नंद बाबा और मंजू गुप्ता माता यशोदा के स्वरूप में शामिल हुए। उन्होंने बाल गोपाल के साथ खुशियां मनाईं और श्रद्धालुओं को उपहार व मिठाइयां बांटीं। प्रतियोगिताओं में डॉ. मधु आंधीवाल, नूतन गुप्ता और प्रज्ञा वार्ष्णेय ने निर्णायक की भूमिका निभाई।विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संचालन संगठन प्रभारी विष्णु कुमार बंटी ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष अमित कोनार्क, अतुल राजाजी आदि मौजूद रहे।