एएमयू जमीन विवाद को लेकर मार्च निकाल रहे छात्र यह बोले

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एएमयू और अलीगढ़ नगर निगम के बीच जमीन विवाद चल रहा है। जमीन बचाने के लिए एएमयू में मार्च का आयोजन लाइब्रेरी कैंटीन से एएमयू हॉर्स राइडिंग फील्ड तक किया गया। इसमें विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों ने भाग लेते हुए ‘सेव एएमयू’, ‘सेव राइडिंग क्लब लैंड’ और ‘हैंड्स ऑफ एएमयू’ के नारे लगाए।

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