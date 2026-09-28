{"_id":"6aba993772a2d2fc6f0b75fe","slug":"video-chharara-ma-ekasadata-ma-ghayal-vayakata-ka-parajana-na-saugdhaka-para-paratharashana-kaya-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"छर्रा में एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति के परिजनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना छर्रा क्षेत्र में 22 सितंबर को एक व्यक्ति एक्सीडेंट में घायल हुआ। उसके परिजन और गांव वाले 28 सितंबर को मंडी के पास सड़क पर इकट्ठा हो गए। 22 सितंबर रात करीब 10:30 बजे पीआरवी को एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। मौके पर राजू नाम का पल्लेदारी करने वाला व्यक्ति घायल मिला। उसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। 28 सितंबर को राजू के परिजन उसे एम्बुलेंस से अस्पताल से मंडी के पास सड़क पर लाए। उनके साथ गांव वाले भी इकट्ठा थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें वहां से हटा दिया। घायल के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अधीक्षक देहात मनीष कुमार मिश्र ने इस संबंध में जानकारी दी।

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