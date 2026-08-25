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बरला के गांव अलहदादपुर में महिला ने फंदा लगाकर की खुदखुशी

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 10:09 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 10:09 PM IST







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बरला के गांव अलहदादपुर में सोमवार की रात को महिला ने कमरा बंद कर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दूसरे दिन मंगलवार को पोस्टमॉर्टम होने के बाद मायके वालों ने शव को थाना के सामने रखकर हंगामा किया। ... और पढ़ें

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