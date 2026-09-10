{"_id":"6aa2aab98abb37f927086298","slug":"video-algaugdhha-nagara-nagama-ka-vadaga-jana-10-thana-ma-haga-vayavasathata-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ नगर निगम के वेंडिंग जोन 10 दिनों में होंगे व्यवस्थित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने 27 वेंडिंग जोन को व्यवस्थित करने की कवायद तेज की है। बुधवार को उन्होंने नोरंगाबाद वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया। अगले 10 दिनों में सभी वेंडिंग जोन में वाटर कूलर, यूरिनल और कवर्ड दुकानें जैसी सुविधाएं होंगी। 25 आवंटित वेंडिंग जोन में से 17 अब सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। इनकी निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है। प्रवर्तन दल अब सभी वेंडिंग जोन की निगरानी करेगा। अतिक्रमण करने पर सामान या धकेल जब्त की जाएगी।

... और पढ़ें