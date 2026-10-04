{"_id":"6ac22edc6fd4ccb3ec074951","slug":"video-algaugdhha-ma-thana-parabhara-kara-raha-pathal-gashata-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में थाना प्रभारी कर रहे पैदल गश्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ एसएसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। वे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गश्त कर अवैध अतिक्रमण हटवा रहे हैं। संदिग्धों और वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। तीन सवारी, हूटर और काली फिल्म जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई हो रही है।

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