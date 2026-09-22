{"_id":"6ab25e4e566ae373c509b5ef","slug":"video-algaugdhha-ma-tarafaka-palsa-karama-sa-bthasalka-esapa-sata-na-tha-janakara-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बदसलूकी, एसपी सिटी ने दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के थाना गांधीपार्क क्षेत्र में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दुबे के पड़ाव पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी यातायात का संचालन कर रहा था। इसी दौरान उसने मोटरसाइकिल सवार एक युवक और उसकी मां को रोका। दोनों ने पुलिस कर्मी के साथ बहसबाजी और बदसलूकी की। उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा भी डाली। पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो उपलब्ध हैं। इन सभी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने दी है।

... और पढ़ें