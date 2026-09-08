अलीगढ़ में शतरंज प्रतियोगिता, इंटरनेशनल आर्बिटर गुरदयाल प्रजापति से बातचीत

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अलीगढ़ के डीएस इंटर कॉलेज में मंगलवार से प्रदेश स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का हर मुकाबला पूरी तरह रोमांच से भरा होगा। सामने होगी 64 खानों की बिसात और उस पर एक-एक चाल के साथ बदलती बाजी। कहीं हाथी रास्ता बनाएगा तो कहीं ऊंट तिरछी चाल से हमला बोलेगा। घोड़े की ढाई घर की छलांग के बीच वजीर को बचाने की कोशिश होगी और राजा को सुरक्षित रखते हुए शह-मात की रणनीति तैयार होगी। रिपोर्टर इकराम वारिस की इंटरनेशनल आर्बिटर गुरदयाल प्रजापति से खास बातचीत...

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