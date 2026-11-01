अलीगढ़ में मौसम साफ, पर ठंडक बरकरार

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चक्रवात अर्नब के कारण अलीगढ़ में 2-3 दिन मौसम खराब रहा। आसमान में बादल छाए रहे। ठंड भी बढ़ गई। 1 नवंबर को सुबह से ही मौसम खुल गया और बादल छट गए। आसमान साफ है, पर ठंडक बरकरार है।

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