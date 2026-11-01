ट्रेजरी जाने का झंझट खत्म: घर बैठे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र, आज से 30 नवंबर तक चलेगा डिजिटल अभियान

भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान-5 शुरू किया है। यह अभियान 1 से 30 नवंबर तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी बिना कोषागार आए घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वे अपने निकटतम जनसेवा केंद्र, साइबर कैफे, डाकघर या बैंक शाखा के माध्यम से भी यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

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