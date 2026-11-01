अलीगढ़: 'न्याय चला जन-जन के द्वार' मेगा शिविर, साइबर ठगी पर हुई चर्चा, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया

साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने की सलाह दी। मोबाइल फोन खोने पर भी समय से सूचना देना आवश्यक है। उन्होंने व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी अनजान व्यक्ति से साझा न करने की अपील की। अचल नारायण सकलानी ने सड़क दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के प्रावधान बताए। उन्होंने लोगों से घायलों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया।



जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

शिविर में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने यूडीआईडी कार्ड की उपयोगिता समझाई। विभाग ने एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार सोनी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत शून्य बैलेंस खाते की सुविधा बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये जीवन बीमा) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना में दो लाख रुपये बीमा) की जानकारी दी। पशुपालन विभाग के डॉ. ए.के. सिंह ने पशु उपचार, टीकाकरण और मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास विभाग की नीतू सारस्वत ने निराश्रित महिला पेंशन और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूहों के गठन और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बताया।