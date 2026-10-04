{"_id":"6ac22fa4d78df23d940546bf","slug":"video-algaugdhha-ma-manasana-ka-btha-gadadha-makata-saugdhaka-abhayana-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में मानसून के बाद गड्ढा मुक्त सड़क अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मानसून के बाद अलीगढ़ शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान शुरू हुआ है। नगर निगम ने सड़कों को सुगम बनाने की कवायद तेज की है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने निर्माण विभाग को युद्धस्तर पर मरम्मत के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप यह पहल की गई है। बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य है। इसके लिए सहायक अभियंता के नेतृत्व में 50 टीमें तैनात की गई हैं। नगर आयुक्त ने खुद मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त सड़कों का जायजा लिया।
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