{"_id":"6afb2ee76ceb7d32d90da013","slug":"video-algaugdhha-ka-takarama-mathara-ma-chhatha-paja-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के टीकाराम मंदिर में छठ पूजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिर पर पूजन सामग्री से सजे डाले, माथे पर दमकता सिंदूर और जुबां पर छठी मइया के गीत...। अलीगढ़ के विभिन्न घाटों पर रविवार को आस्था और भक्ति का ऐसा ही नजारा देखने को मिला। रेलवे कॉलोनी, बदरबाग, क्वार्सी, सांगवान सिटी, एटा चुंगी, सारसौल, खैर बाईपास और गोंडा रोड सहित कई स्थानों पर बने घाट छठी मैया के जयकारों और पारंपरिक गीतों से गूंज उठे। टीकाराम मंदिर में भी छठ पूजा हुई।

... और पढ़ें