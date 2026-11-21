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अलीगढ़ के प्रदर्शनी मैदान स्थित शिल्प ग्राम में खादी ग्रामोद्योग एवं माटी कला प्रदर्शनी लगी है। प्रदेश के 20 जिलों से 85 दुकानदारों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। लगातार लोग प्रदर्शनी को देखने और खरीदारी करने आ रहे हैं। यहां सहारनपुर का बना हुआ झूला चर्चा में है। यह 20 हजार का है। इस पर दो क्विंटल भार तक के लोग बैठ सकते हैं।

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