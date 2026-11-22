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हॉस्टल को छात्रसंघ चुनाव में मुद्दा भी बनाया गया था। करीब 15 फिट चौड़े और करीब 44 फिट लंबे हॉल में 33 बेड हैं। यहां सिर्फ 9 पंखे लगे हैं, जबकि 4 ट्यूब लाइट और 1 बल्ब है।एएमयू तराना “ये मेरा चमन है मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूं..., लेकिन बदहाल पिंजड़े में बुलबुलें छटपटा रही हैं...। यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना एसएस नॉर्थ हॉल है। पहले छात्रों के लिए अव्वल दर्जे की रहन-सहन की सुविधा थी, लेकिन अब नहीं है। पहली बार किसी हॉस्टल के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हाल में यहां छात्र रह रहे हैं। एक-दूसरे बेड के बीच जगह नहीं है। आने-जाने के लिए बमुश्किल दो फिट की जगह है।छात्रों ने बताया कि निकलते वक्त उन्हें चोट भी लग जाती है। हॉल की खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे रात में सर्द हवाएं आती हैं। उन्होंने कहा कि हॉल की बदहाली की जानकारी डीएसडब्ल्यू को दे चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी तरह हॉल दो और हैं। तीन हॉलों में करीब 140 छात्र रहते हैं, जिनके लिए पांच-पांच शौचालय और स्नानघर है। बदहाल हालत में सिर्फ छात्र एसएस नॉर्थ में नहीं रह रहे हैं, बल्कि वीएम हॉल, एसएस साउथ हॉल में भी है।आठ साल के बाद हुए छात्रसंघ चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने हॉस्टल को मुद्दा बनाया था। छात्रसंघ के अध्यक्ष नोमान अशरफ ने एसएस नॉर्थ हॉल का मुआयना करके छात्रों की समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है।हर साल एक हॉल बन सकता है : वहीदछात्रसंघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अब्दुल वहीद ने कहा कि हर साल यूनिवर्सिटी में 10 हजार नए छात्रों का दाखिला होता है, जिनसे हॉस्टल के नाम पर करीब तीन हजार रुपये लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पहले साल तो हॉस्टल नहीं मिल पाता है। कभी दूसरे और तीसरे साल भी हॉस्टल नहीं मिल पाता है। 10 हजार के हिसाब से हर साल तीन करोड़ रुपये यूनिवर्सिटी के खाते में आते हैं। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो हर साल 100 बेड का एक नया हॉल बनवा सकती है। रही बात जमीन की तो उसके पास बेशुमार जमीन है।-सेंट्रल लोअर को दुरुस्त कराने के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे। जरूरत के हिसाब से काम कराया जाएगा। -प्रो. मोहम्मद अतहर अंसारी, डीएसडब्ल्यू, एएमयू