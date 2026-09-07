अलीगढ़ के बरौला में पोस्टर की सूचना पर पुलिस जांच

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अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर बरौला के पास पोस्टर लगे होने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने मौके पर जांच की। पुलिस को वहां कोई पोस्टर नहीं मिला। सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच जारी है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धनंजय ने यह जानकारी दी।

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