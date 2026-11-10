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अलीगढ़ के भनोली में इस परिवार ने दिवाली नहीं मनाई, धर्म परिवर्तन की तैयारी

Chaman Kumar Sharma

Updated Tue, 10 Nov 2026 03:08 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 03:08 PM IST







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लोधा थाना क्षेत्र के भनोली गांव निवासी शीलू शर्मा के परिवार ने खेतों में पानी न पहुंच पाने और इससे परिवार में आर्थिक तंगी के चलते इस बार दिवाली नहीं मनाई। अब उनका कहना है कि परिजन सहित धर्म परिवर्तन करेंगी। इसके लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगेंगी। ... और पढ़ें

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