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अलीगढ़ के अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में वादी ने लगाया धमकाने का आरोप

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 05 Oct 2026 09:32 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 09:32 PM IST







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एक साल पहले हुए अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में 5 अक्तूबर को वादी पक्ष की गवाही हुई। इस दौरान पुलिस सुरक्षा में पहुंचे मृतक के भाई ने आरोपी पक्ष पर धमकाने के आरोप लगाए। अब इस मामले की सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी। रिपार्टर दीपक शर्मा की रिपोर्ट देखिए ... ... और पढ़ें

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