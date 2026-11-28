Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:54 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:54 AM IST
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कबड्डी प्रतियोगिता :
रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
हवन :
सारसौल : रघुनाथ पैलेस स्थित बसंत विहार कॉलोनी पार्क में भागवत कथा के विश्राम पर हवन सुबह 10 बजे।
संगोष्ठी :
एटा चुंगी बाईपास : ग्रीन पार्क अपार्टमेंट की कैंटीन में शिखर सामाजिक संस्था की ओर से गीतकार डॉ. रवींद्र भ्रमर की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी दोपहर 2 बजे।
सम्मेलन :
लाल डिग्गी : कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का त्रिवार्षिक सम्मेलन सुबह 9.30 बजे।
बैठक :
कोषागार कार्यालय : सेवा निवृत्ति कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन शाखा की बैठक सुबह 11 बजे
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रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
हवन :
सारसौल : रघुनाथ पैलेस स्थित बसंत विहार कॉलोनी पार्क में भागवत कथा के विश्राम पर हवन सुबह 10 बजे।
संगोष्ठी :
एटा चुंगी बाईपास : ग्रीन पार्क अपार्टमेंट की कैंटीन में शिखर सामाजिक संस्था की ओर से गीतकार डॉ. रवींद्र भ्रमर की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी दोपहर 2 बजे।
सम्मेलन :
लाल डिग्गी : कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का त्रिवार्षिक सम्मेलन सुबह 9.30 बजे।
बैठक :
कोषागार कार्यालय : सेवा निवृत्ति कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन शाखा की बैठक सुबह 11 बजे