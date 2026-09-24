अखिलेश का पीडीए रथ पहुंचा रायबरेली, पोस्टर वार से मचा सियासी घमासान

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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को अपने समाजवादी यानी पीडीए रथ के साथ रायबरेली पहुंचे। लखनऊ से शुरू हुई इस यात्रा को पार्टी के जमीनी संपर्क और संगठन को सक्रिय करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

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