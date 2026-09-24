ग्रेनो अग्निकांड: एसी में ब्लास्ट से इंजन ऑयल में लगी आग? इस कारण तेजी से फैली लपटें; चालक और परिचालक गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में भीषण आग लगने से नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में चिंगारी या विस्फोट हुआ। इससे इंजन का चिकनाई वाला तेल जल उठा, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। यह दुखद घटना बुधवार रात करीब 11 बजे जेवर के दयानतपुर गांव के पास हुई।
बिहार में पंजीकृत यह बस नोएडा से महोबा जा रही थी। इसमें कुल 35 यात्री सवार थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस के अनुसार, बस के AC में चिंगारी या विस्फोट होने के बाद इंजन का चिकनाई वाला तेल आग की चपेट में आ गया।
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ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग
- फोटो : IANS
आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। जेवर स्टेशन हाउस अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि कुछ यात्रियों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पहुंचने के बाद जलने की तेज गंध महसूस की।
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ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग
- फोटो : पीटीआई
उन्होंने तुरंत चालक से बस रोकने का आग्रह किया। सिंह ने बताया कि जब तक चालक ने वाहन को रोका, आग पूरी तरह से भड़क चुकी थी। आग ने कुछ ही पलों में बस को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण अग्निकांड में नौ लोग, जिनमें एक महिला भी शामिल थी, अपनी जान नहीं बचा पाए।
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पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान करने का काम जारी है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और यात्रियों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग
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चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर BR32PA8647 वाली बस नई दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी, तभी जेवर पुलिस स्टेशन इलाके में एक्सप्रेसवे पर 33-किमी माइलस्टोन के पास उसमें आग लग गई।