ग्रेनो अग्निकांड: 'मरना है तो मरो, नहीं रोकेंगे', बदबू आने पर यात्रियों ने किया था अलर्ट; फिर भी नहीं रोकी बस

1 of 17 accident on yamuna expressway - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में यमुना एक्सप्रेस-वे पर देर रात दर्दनाक घटना हुई। दिल्ली से महोबा जा रही एक स्लीपर बस में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण आग लग गई। बस में सवार नौ यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बस चालक और परिचालक पर लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगा है। एक यात्री ने एफआईआर दर्ज कराते हुए पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है।

2 of 17 ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : पीटीआई

बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात हुई इस घटना में 20 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर BR32PA8647 वाली बस नई दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी, तभी जेवर पुलिस स्टेशन इलाके में एक्सप्रेसवे पर 33-किमी माइलस्टोन के पास उसमें आग लग गई।





3 of 17 ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी, स्थानीय पुलिसकर्मी, एक रेस्क्यू टेंडर, जेवर टोल प्लाजा पर तैनात एक फायर टेंडर और चार अन्य फायर टेंडर तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया।

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4 of 17 ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 20 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया है। जब पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारी धुएं के बीच बस के अंदर गए तो नौ लोग मृत पाए गए; ऐसा लगता है कि उनकी मौत जलने या दम घुटने से हुई है।



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