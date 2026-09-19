{"_id":"6aae9cea9820c653e00de586","slug":"video-youth-shot-while-returning-home-on-bike-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में बाइक सवार युवक को मारी गोली, गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा फतेहाबाद में थाना निबोहरा क्षेत्र के रामपुर गांव के पास शुक्रवार रात करीब नौ बजे बाइक से घर लौट रहे युवक को कुछ लोगों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए फतेहाबाद भेजा। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लायकपुरा निवासी मुन्नालाल ने बताया कि उनका भतीजा शेर सिंह (40) शुक्रवार रात करीब नौ बजे धिमिश्री की ओर से बाइक से घर लौट रहा था। रामपुर गांव के पास पहुंचने पर कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी। गोली आंख के पास लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। इसी दौरान पीछे से आ रहे गांव के ही सुंदर सिंह को मामले की जानकारी हुई और उन्होंने इसकी सूचना परिजन को दी। मामले का पता चलते ही परिजन माैके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर निबोहरा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए फतेहाबाद भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगरा के अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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