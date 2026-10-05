VIDEO: युवक को लात-घूंसों से पीटा, जांच में जुटी पुलिस

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आगरा के अछनेरा के गांव साधन निवासी धर्मेश ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि शनिवार देर शाम वह मोटरसाइकिल पर मथुरा से घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव के फूलसिंह ने उसे रोककर गाली-गलौज की। विरोध करने पर लात-घूंसों से पीटा। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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