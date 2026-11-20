हिंदू पक्ष का दावा- औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया गया। केस संख्या तीन में कोर्ट कमीशन जारी करने की मांग की गई। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से आग्रह किया। उन्होंने मांग की कि विवादित स्थल का निरीक्षण करने के लिए एक कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मूल मंदिर को ध्वस्त कर उस स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया था। इस दावे की पुष्टि के लिए स्थल की वास्तविक स्थिति का परीक्षण आवश्यक है। कोर्ट कमीशन के माध्यम से स्थल की भौतिक स्थिति और ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की गई है। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब तलब किया है। एएसआई को सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।