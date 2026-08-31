VIDEO: संदिग्ध परिस्थिति में फंदे पर लटकी महिला

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आगरा के बाह के मई गांव में रविवार दोपहर 1 बजे संदिग्ध परिस्थिति में प्रीती फंदे पर लटकी मिली। चमरौआ गांव से पहुंचे पिता ने बेसुध हुई प्रीती को इलाज के लिए बाह सीएचसी पर भर्ती कराया। वहां से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर कर दिया। मायके वालों ने शराब पीने पर टोकने पर मारपीट के बाद पति पर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। प्रीती के भाई अरुण कुमार ने बताया कि 2010 में प्रीती की शादी मई गांव के शेर सिंह से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे एक बेटा और एक बेटी है। पति ने पहले भी कई बार प्रीती के साथ मारपीट की थी। एक बार सिर फूटने पर अस्पताल में छोड़ कर भाग गया था। बाह पुलिस ने तहरीर मिलने पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

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