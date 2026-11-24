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VIDEO: पानी के टैंकर ने पूर्व सैनिक और पत्नी को कुचला, दोनों की मौके पर मौत; परिवार में मचा कोहराम

Dhirendra Singh

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:30 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:30 PM IST







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आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा चौकी अंतर्गत अर्जुन नगर में जावित्री देवी हॉस्पिटल के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक पानी के टैंकर ने यामाहा बाइक पर सवार एक पूर्व सैनिक और उनकी पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ... और पढ़ें

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