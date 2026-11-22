{"_id":"6b02b38580e44afa4c074ab4","slug":"video-vishwa-hindu-parishad-launched-hindu-interest-thinker-campaign-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: विहिप ने की हिंदू हित चिंतक अभियान की शुरुआत, छह दिसंबर तक चलेगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: विहिप ने की हिंदू हित चिंतक अभियान की शुरुआत, छह दिसंबर तक चलेगा

Arun Parashar

Updated Sun, 22 Nov 2026 02:49 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 02:49 PM IST







Link Copied



आगरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रविवार को सेंट जॉन्स चौराहे पर हिंदू हित चिंतक अभियान की शुरुआत की। यह अभियान छह दिसंबर तक चलेगा। इसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों को सदस्यता दिलाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन