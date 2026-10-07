VIDEO: पुलिसकर्मी मोबाइल में व्यस्त, जाम में फंसी जनता

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ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने वाले ही यातायात की चाल बिगाड़ रहे हैं। पीक आवर्स में भी मोबाइल में व्यस्त नजर आ रहे हैं। सोमवार को रावली पर जब वाहनों की लंबी लाइन लगी थी, उसी समय पुलिसकर्मी कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं आराम से किनारे पर बैठकर मोबाइल चलाते नजर आए। इससे लोगों को 2 घंटे तक जाम से जूझना पड़ा।

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