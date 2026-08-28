{"_id":"6a915535225a08ff240d68df","slug":"video-us-murder-accused-stayed-with-mother-in-agra-for-15-days-arrested-through-surveillance-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मां के साथ फ्लैट में 15 दिन से रह रहा था अमेरिका में हत्या का आरोपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: मां के साथ फ्लैट में 15 दिन से रह रहा था अमेरिका में हत्या का आरोपी

आगरा ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 03:00 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 03:00 PM IST







Link Copied



आगरा। अमेरिका के मैरीलैंड में निकिता गोडिशाला (27) की हत्या का आरोपी अर्जुन शर्मा 15 दिन से अपनी मां के साथ आगरा में कहरई स्थित शंकर ग्रीन अपार्टमेंट में रह रहा था। यह एकता थानाक्षेत्र में है। तेलंगाना पुलिस उसकी तलाश में लगी थी। सर्विलांस से उसकी लोकेशन मिलने के बाद गिरफ्तारी की जा सकी। ... और पढ़ें

विज्ञापन