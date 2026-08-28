VIDEO: उल्लू दिखाकर ताबीज बनाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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फतेहाबाद। शमसाबाद-फतेहाबाद मार्ग पर सती मंदिर के पास बुधवार दोपहर वन विभाग की टीम ने बाइक सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लकड़ी के पिंजरे में एक उल्लू, उल्लू के दो पंजे, सेही का एक कांटा समेत अन्य सामान बरामद हुआ।

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