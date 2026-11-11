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VIDEO: हाईवे पर थमी वाहनों की रफ्तार, टूंडला से एत्मादपुर तक जाम

Arun Parashar

Updated Wed, 11 Nov 2026 02:57 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 02:57 PM IST







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भाई दूज आगरा-दिल्ली हाईवे पर टूंडला में भीषण जाम लग गया। एफएच मेडिकल कॉलेज से एत्मादपुर तक हाईवे पर वाहनों की कतार रही। इस दाैरान वाहन रेंग-रेंगकर निकलने को मजबूर हुए। ... और पढ़ें