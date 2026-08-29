VIDEO: फर्जी किरायेनामे पर बिजली कनेक्शन देने में फंसे टोरेंटअधिकारी

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न्यू आगरा थाने में मकान के हिस्से पर अवैध कब्जा करने के लिए फर्जी किरायानामा और अन्य दस्तावेज तैयार कर बिजली कनेक्शन जारी कराने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मकान मालिक दिनेश कालरा की शिकायत पर नवीन पालीवाल, गौरव पालीवाल, टोरंट पावर के महाप्रबंधक संजय सिंह और सहायक महाप्रबंधक पीयूष कुमार सिन्हा को आरोपी बनाया गया है।

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