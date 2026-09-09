VIDEO: बुर्जा वाले हनुमान मंदिर से दानपात्र चुराने वाले सीसीटीवी में कैद

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अछनेरा। थाना क्षेत्र के अछनेरा-फरह मार्ग स्थित प्रसिद्ध बुर्जा वाले हनुमान मंदिर में सोमवार देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। मंदिर के पीछे लगे लोहे के गेट को काटकर अंदर घुसे चोर सीसीटीवी कैमरों पर कपड़ा डालकर दानपात्र उठाकर ले गए। दानपात्र में करीब तीन माह से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दान राशि जमा थी। मंदिर में चोरी की यह पांचवीं वारदात होने से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में आक्रोश है।

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