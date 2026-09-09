यूपी: जिस घर में हुई हत्या, वहीं हो अंतिम संस्कार, विवाहिता की मां ने की ऐसी मांग; दो घंटे तक रखी रही लाश

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शव पहुंचने के बाद मृतका की मां रामवती ने मांग की कि जिस घर में उसकी बेटी की हत्या की गई है, उसी घर में उसका अंतिम संस्कार कराया जाए। पुलिस ने घर के अंदर अंतिम संस्कार कराने से इंकार कर दिया। इसको लेकर परिजन आक्रोशित हो गए। करीब दो घंटे तक शव एंबुलेंस में रखा रहा। सूचना पर एसीपी देवेश कुमार के साथ सर्किल का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया।मृतका के परिजनों का आरोप है कि घटना के 24 घंटे बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे उनका आक्रोश और बढ़ गया। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा।पुलिस ने मृतका के पति विवेक सिकरवार, जेठ भानू, ससुर राजकुमार, भाभी नीतू और ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था। मंगलवार को पति विवेक सिकरवार पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा था।एसीपी देवेश कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।