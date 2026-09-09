{"_id":"6aa10734af04a2a6040320aa","slug":"video-the-roof-of-the-primary-school-in-karahi-collapsed-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कराही में प्राथमिक विद्यालय की छत गिरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहपुर सीकरी। ग्राम कराही में सोमवार रात्रि प्राथमिक विद्यालय के एक कक्षा की छत भरभरा कर गिर गई गनीमत रही यह घटना रात की थी।अन्यथा कोई गंभीर हादसा हो सकता था। बता दें विकास खंड के दर्जन भर से अधिक जर्जर विद्यालयों के भवनो का ध्वस्तीकरण विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। मगर उक्त विद्यालय के कक्ष की हालत जर्जर नहीं थी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शिशु चौधरी ने बताया है कि उक्त कक्षा में बच्चों की कक्षाएं चलती थी।बीती रात यकायक छत में लगा गाटर गल कर गिर गया जिसके चलते छत भी गिर गई,गनी मत रही कि यह हादसा रात में हुआ था।दिन में इसी कक्षा में बैठकर छात्र विद्या अध्ययन करते हैं।

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