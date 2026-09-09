फर्जी एंटी करप्शन इंस्पेक्टर गिरफ्तार: चाैराहे पर पुलिसकर्मियों को धमकाया, भ्रष्टाचार में पकड़ने की दी धमकी

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कर्मचारियों ने अधिकारियों को जानकारी दी तो पड़ताल की गई। सामने आया कि इस तरह का कोई युवक एंटी करप्शन यूनिट में तैनात नहीं है। इस पर थाना शाहगंज में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। विज्ञापन





कर्मचारियों ने अधिकारियों को जानकारी दी तो पड़ताल की गई। सामने आया कि इस तरह का कोई युवक एंटी करप्शन यूनिट में तैनात नहीं है। इस पर थाना शाहगंज में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

आगरा के थाना शाहगंज पुलिस ने खुद को एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर बताने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक संजय कुमार वाराणसी का रहने वाला है। आरोपी ईदगाह चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मियों को धमका रहा था। भ्रष्टाचार में पकड़ने की धमकी दी थी।