फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Police arrested fake anti-corruption inspector in agra

फर्जी एंटी करप्शन इंस्पेक्टर गिरफ्तार: चाैराहे पर पुलिसकर्मियों को धमकाया, भ्रष्टाचार में पकड़ने की दी धमकी

Wed, 09 Sep 2026 08:47 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 09 Sep 2026 08:47 PM IST
सार

आगरा में पुलिस ने फर्जी एंटी करप्शन इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चाैराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को धमका रहा था। कार्रवाई करने की धमकी दे रहा था।

विज्ञापन
Police arrested fake anti-corruption inspector in agra
आगरा में फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना शाहगंज पुलिस ने खुद को एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर बताने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक संजय कुमार वाराणसी का रहने वाला है। आरोपी ईदगाह चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मियों को धमका रहा था। भ्रष्टाचार में पकड़ने की धमकी दी थी। 
विज्ञापन


कर्मचारियों ने अधिकारियों को जानकारी दी तो पड़ताल की गई। सामने आया कि इस तरह का कोई युवक एंटी करप्शन यूनिट में तैनात नहीं है। इस पर थाना शाहगंज में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
विज्ञापन



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed