VIDEO: सुभाष मार्केट में नाले पर बनी दुकानें नगर निगम ने कराईं ध्वस्त

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आगरा के सुभाष मार्केट में नाले के ऊपर और किनारे बनी तीन दुकानों को नगर निगम प्रशासन बुधवार को गिरवा दिया। सुबह जेसीबी और पोकलैंड मशीन के काम न आने पर नाले के ऊपर बनी दुकान संख्या 5, 6 और 7 को मजदूरों की मदद से ध्वस्त कराने की कार्रवाई शुरू की गई। शाम को जगह बनने के बाद जेसीबी से तीनों दुकानों को ढहा दिया गया। पिछले माह बारिश के दौरान एक दुकान के नाले में समाने से गंगा देवी नाम की महिला की मौत के बाद नगर निगम प्रशासन ने नाले को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय लिया है।

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